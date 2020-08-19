В Бурятии задержаны подозреваемые в убийстве пропавшего без вести

Двое лесозаготовителей убили коллегу после пьяной ссоры, а тело спрятали в тайге



В Бурятии в Мухоршибирском районе по подозрению в убийстве ранее пропавшего без вести мужчины задержаны двое работников лесозаготовительной организации в возрасте 28 и 44 лет. В ходе допросов мужчины дали показания об обстоятельствах происшествия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 4 июля ночью потерпевший и его напарники распивали спиртное в вагончике на лесоделяне. Во время употребления алкоголя между собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку. Позже злоумышленники увезли мужчину на другой участок лесной местности. Затем каждый из подозреваемых нанес ножом жертве множественные удары в грудь.



Потерпевший скончался на месте происшествия. В момент захоронения тела, испугавшись, что потерпевший жив, один из подозреваемых, взяв сучок от дерева, ударил им несколько раз по голове жертвы. После злоумышленники закопали тело убитого в вырытой яме, забросали сучьями и травой.



Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, отметили в управлении.



Фото: «Номер один»

