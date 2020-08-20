Бурятская сельхозакадемия вышла на овощной рынок

Продукты из теплиц БГСХА поступают в сеть магазинов «Николаевский»



Бурятская государственная сельскохозяйственная академия начала реализацию продукции собственного производства. Баклажаны и салат уже прошли процедуру сертификации, сообщила пресс-служба БГСХА.



На товары под наименованиями «Баклажаны свежие защищенного грунта» и «Салат латук свежий защищенного грунта» выданы декларации о соответствии по нормативам Евразийского экономического союза. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТами и техническими условиями. Полностью отвечает требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».



Овощи прошли испытания в лаборатории государственного регионального Центра стандартизации, метрологии и испытаний, а также - в Бурятской республиканской научно-производственной ветеринарной лаборатории. Продукция доказала свою полную безопасность.



По результатам испытаний овощи тепличного хозяйства БГСХА практически не содержат никаких нитратов и тяжелых металлов. Являются экологически чистыми. Лабораторные испытания показали, что массовая доля пестицидов, свинца, мышьяка, кадмия, ртути, стронция близка к 0,0 мг/кг. Санитарно-паразитологическими исследованиями не обнаружены патогенные организмы, в том числе сальмонеллы, и гельминты.



«Такой хороший результат, достигнут за счет того, что при выращивании этих овощных культур у нас не применялись различные вредные агрохимикаты, пестициды и минеральные удобрения. Для защиты растений от вредителей мы использовали только органические биопрепараты и удобрения в определенных ограниченных количествах. Они абсолютно безвредны для растений и не дают накоплений нитратов», - рассказал Баир Цыбенов, заведующий учебно-научным производственным полигоном «Агротех» БГСХА.



Сейчас в сеть фирменных магазинов «Николаевский» вуз поставили первую партию баклажанов - 150 кг. Всего за текущий сезон планируется поставить до 1,5 тонны баклажанов. Вслед за баклажанами в торговую сеть и перерабатывающие компании из БГСХА поступят томаты, салат, сладкий перец, морковь, белокочанная капуста и картофель. В небольших объемах будут реализованы зеленый лук и огурцы. Прежде чем попасть на прилавки магазинов, вся продукция также пройдет лабораторные испытания.



Фото: БГСХА



