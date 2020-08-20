Автобусы по «дальневосточной» субсидии появятся в Улан-Удэ до ноября

Автобусы вместительностью 50-52 пассажира позволят усилить маршруты в отдаленные районы города
Новые автобусы, приобретаемые на средства «народного бюджета», поступят в Улан-Удэ до ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Бурятии.
Жители Бурятии одновременно с голосованием по поправкам к Конституции РФ в июле могли высказаться по актуальным социальным вопросам. В регионе распределяли 300 миллионов рублей, выделенные республике из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина в виде единой дальневосточной субсидии. Часть денег - 103 миллиона рублей - направлены на покупку 20 автобусов для Улан-Удэ.
«Среди общегородских задач большинство улан-удэнцев отдали свои голоса за покупку 20 автобусов для МУП «Городские маршруты». Новые транспортные средства поступят в октябре-ноябре этого года», - рассказали в мэрии.
Еще 22 единицы общественного транспорта до конца года будут приобретены для Улан-Удэ за счет 104 миллионов рублей, большая часть из которых - средства субсидии. Автобусы вместительностью 50-52 пассажира позволят усилить существующие маршруты. Кроме того, откроются новые радиальные маршруты по направлениям: район аэропорта, Левый берег, 100-е кварталы, поселок Восточный.
Проблема нехватки автобусов большой вместимости на маршрутах в Улан- Удэ стоит уже не первый год: ежегодно уменьшается количество частных перевозчиков, проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится все ощутимее.
На остальные 30 миллионов рублей «народного бюджета» в этом году в Улан-Удэ будет реализовано 30 мероприятий по благоустройству столицы Бурятии и ремонту объектов инфраструктуры - все предложения, за которые горожане отдали свои голоса, были внесены перед голосованием на сайт народныйбюджет03.рф.
Фото: egov-buryatia.ru
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