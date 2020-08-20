В Бурятии уволенные работники детсада пожаловались в прокуратуру

Они рассказали о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в учреждении



19 августа заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова провела личный прием граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения. В нем также приняли участие представители Государственной инспекции труда, республиканского агентства занятости населения и Следственного комитета.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на прием обратилась группа граждан по вопросу нарушения их трудовых прав.



Так, бывшие работники детского сада, уволенные по сокращению штатов, обжаловали действия работодателя и сообщили о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении.



Работники предприятия электросетевого комплекса пожаловались на невыплату зарплаты и бездействие приставов по исполнению судебных решений о взыскании задолженности. Им сообщили, что по факту невыплаты зарплаты возбуждено и расследуется уголовное дело, на имущество предприятия наложен арест.



Также заявители поднимали вопросы о размере назначенного пособия по безработице, несогласии со снятием с учета в качестве безработного и прекращением выплат. Всего на прием обратилось 17 граждан. По всем обращениям заместителем прокурора республики даны поручения о проведении проверок и восстановлении нарушенных прав заявителей.



Фото: «Номер один»