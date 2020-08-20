Показатель смертности от COVID-19 в Бурятии снизился до 0,89%

Число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 4769



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4769. Это на 38 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ - 2668 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4105 человек, умерли 47 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 38 новых случаев COVID-19: одиннадцать человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1038 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 314 больных. Из них 26 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 303 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - трое, на ИВЛ - один старше 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся десять человек, старше 65 лет – пятеро, на ИВЛ шестеро больных, старше 65 - двое.



В одном обсерваторе находится 11 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2138 человек, с нарастающим итогом – от 273 125 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии 0,89% выявленных случаев COVID-19 привели к летальному исходу, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За последнюю неделю этот показатель уменьшился: по данным на 12 августа, 0,94% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатель Бурятии находится на восьмом месте среди регионов ДФО.



В Дальневосточном федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Еврейской автономной области – 1,54%. В Амурской области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,51%, это второй показатель. На третьем месте Забайкальский край – 1,18%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.



Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 15 989. Показатель смертности по России - 1,71%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается незначительный рост показателя показателя с 1,69% до 1,71%.



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