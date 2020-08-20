В Улан-Удэ пресечена доставка партии телефонов в колонию

Перебросить 30 гаджетов за колючую проволоку пытался 54-летний сельчанин



В Улан-Удэ при попытке переброса крупной партии мобильных телефонов задержан 54-летний мужчина, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Задержанным оказался уроженец села Бичура Бичурского района. Во время досмотра у него обнаружено и изъято 30 мобильных телефонов, предназначавшихся осужденным, отбывающим наказание в учреждении.



Составлен протокол об административном правонарушении.



Фото: 03.fsin.gov.ru

