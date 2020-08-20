Жительница Бурятии родила прямо в машине «скорой»

Женщине помогали три бригады медиков





18 августа сразу три бригады медиков оказали экстренную помощь беременной женщине и её новорожденному ребёнку, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

В машине скорой помощи Иволгинской ЦРБ медики приняли роды, но у женщины появилось осложнение в виде кровотечения. Бригада скорой помощи из Улан-Удэ эвакуировала новорожденного в ДРКБ. Женщину после стабилизации состояния и проведения противошоковой терапии бригада медицины катастроф отвезла в дежурный стационар, где её передали специалистам.Фото: Территориальный центр медицины катастроф Бурятии