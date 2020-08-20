В Улан-Удэ остаются закрытыми 18 точек общепита, нарушившие «антиковидные» нормы

Еще 37 предприятий торговли и общепита, попавшие под санкции, возобновили работу



В Улан-Удэ приостановлена деятельность кафе по адресу улица Первоцветная, 1а/1, в котором не организован «входной фильтр» с измерением температуры тела работников и отсутствовал запас дезинфицирующих средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты органов дыхания, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Составлены протоколы об административном правонарушении по аналогичным основаниям в отношении виновных лиц работников ресторана «Мэргэн» и двух предприятий торговли - магазинов «Еда всегда» (пр. 50-летия Октября, 14 ) и «Фермерское подворье» (ул. Микояна, 7/1).



Всего за весь период мониторинга в Бурятии приостановлена деятельность 55 предприятий общественного питания. Под контролем Роспотребнадзора в связи с устранением нарушений санитарных правил возобновлена деятельность 37 предприятий торговли и общественного питания.



Остается приостановленной деятельность 18 предприятий общественного питания.



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