20.08.2020
В Улан-Удэ остаются закрытыми 18 точек общепита, нарушившие «антиковидные» нормы

В Улан-Удэ остаются закрытыми 18 точек общепита, нарушившие «антиковидные» нормы

Еще 37 предприятий торговли и общепита, попавшие под санкции, возобновили работу

В Улан-Удэ приостановлена деятельность кафе по адресу улица Первоцветная, 1а/1, в котором не организован «входной фильтр» с измерением температуры тела работников и отсутствовал запас дезинфицирующих средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты органов дыхания, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Составлены протоколы об административном правонарушении по аналогичным основаниям в отношении виновных лиц работников ресторана «Мэргэн» и двух предприятий торговли -  магазинов «Еда всегда» (пр. 50-летия Октября, 14 ) и «Фермерское подворье» (ул. Микояна, 7/1).

Всего за весь период мониторинга в Бурятии приостановлена деятельность 55 предприятий общественного питания. Под контролем Роспотребнадзора в связи с устранением нарушений санитарных правил возобновлена деятельность 37 предприятий торговли и общественного питания.

Остается приостановленной деятельность 18 предприятий общественного питания.

Фото: pixabay.com
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