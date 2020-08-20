Мэр Улан-Удэ поручил создать комиссию по организации питания в школах

Столовые для учеников начальной школы будут работать, исходя из выбранной формы обучения



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в ходе планерного совещания поручил городскому Комитету по образованию создать комиссию по проверке организации бесплатного горячего питания учащихся начальной школы. В состав комиссии войдут также депутаты Улан-Удэнского горсовета, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.



«Организация горячего питания – серьезный вопрос, тем более, когда комбинат школьного питания закрыт на реконструкцию. Понятно, что будут какие-то сложности, тем более потоки классов не должны пересекаться. Поэтому поручаю организовать комиссию по проверке организации школьного питания по каждой школе. В эту комиссию включить наших коллег – депутатов. Это и организация самого питания, и меню. Это для того, чтобы вовремя исправить ситуацию, найти слабые стороны и решить их, чтобы это делалось не в темном уголке, а на глазах общественности», - сказал Игорь Шутенков.



В этом учебном году в школах Улан-Удэ бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены 29 тысяч учеников начальных классов. Но прежде школы должны начать учебный год с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: утренний фильтр, термометрия, обеззараживание воздуха, использование кожных антисептиков и дезинфицирующих средств.



«Самое главное – это разведение потоков учащихся во время перемен, прихода в школу, в столовой. Для соблюдения этих требований сегодня школы, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, определяются в возможностях для организации образовательного процесса – либо это будет очное, либо очно-заочное обучение. И уже, исходя из выбранной формы обучения, планируется организация питания», - рассказала заместитель председателя Комитета по образованию Любовь Цепкова.



На сегодня в 55 школах работает 44 пищеблока полного цикла и 19 буфетов-раздаточных. Межведомственной комиссией по приемке школ все пищеблоки приняты. Городской комбинат школьного питания, находящийся на реконструкции, передал 17 школам производственные столы, электрокотлы, пекарские шкафы и электропечи. Кроме того, в текущем году 24 школы приобрели инвентарь и посуду на сумму 362,7 тысячи рублей.



По поручению Игоря Шутенкова проверки по организации горячего питанию начнутся в школах со второй декады сентября.



Напомним, распоряжением правительства РФ принято решение о включении Бурятии в программу софинансирования расходных обязательств по организации бесплатного горячего питания школьников. Благодаря этому во всех школах Улан-Удэ будет организовано бесплатное горячее питание обучающихся начальных классов.



Фото: ОНФ



