В Бурятии пьяные водители перевозят детей

В числе задержанных нарушителей оказалась женщина





В Иволгинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД задержали сразу двух пьяных водителей, которые перевозили своих несовершеннолетних детей.

В одном из случаев правоохранители остановили «Тойоту Короллу». Автомобилем управляла женщина, а в салоне находилась ее дочь. Результат освидетельствования гражданки составил 1,02 мг/л.Второй пьяный водитель перевозил двух своих детей. Результат освидетельствования мужчины показал 1,59 мг/л.Всего за сутки на дорогах республики инспекторы ДПС задержали и отстранили от управления 11 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, еще трое отказались от прохождения освидетельствованияФото: ГИБДД Бурятии