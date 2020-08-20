Бурятия к своему 100-летию заказывает национальную оперу и балет

Республика объявит всероссийский конкурс среди композиторов на создание этих произведений



Бурятия объявит всероссийский конкурс среди композиторов на создание национальных оперы и балета. Инициативу анонсировала министр культуры республики Соелма Дагаева. Конкурс приурочен к 100-летию республики, которая намерена простимулировать создание национальных музыкальных произведений, которые бы продолжили традиции оперы «Энхэ-Булат батор» и национального балета «Красавица Ангара», сообщила пресс-служба минкульта.



«Мы сейчас объявляем конкурс среди российских композиторов на написание национальной оперы, национального балета для нашего театра оперы и балета. К 100-летию Бурятии мы хотим создать еще одну оперу и еще один национальный балет», – сказала министр в ходе общения с представителями СМИ.



Напомним, оперу «Энхэ Булат-батор» вернули из забвения в 2011 году. Тогда первая национальная героическая опера была представлена вниманию зрителей на обновленной сцене Бурятского оперного театра. Опера была написана в далеком 1939 году. Музыку создал композитор Маркиан Фролов, основатель Свердловской консерватории. Автором либретто по мотивам бурятского улигера о Шоно-баторе – драматург, актер и режиссер Намжил Балдано. В 1940 году ее показали на Декаде Бурят-монгольской культуры в Москве. После той потрясающей постановки в столице советское руководство приняло решение создать в Улан-Удэ театр оперы и балета. Опера была возрождена к юбилейной дате - к 350-летию Бурятии в составе России – в постановке режиссера Олега Юмова.



Легендарный балет композиторов Бау Ямпилова и Льва Книппера был поставлен в 1959 году балетмейстером Михаилом Заславским по либретто драматурга Намжила Балдано. Авторами-художниками костюмов были Александр Тимин и Мария Шестакова. «Красавица Ангара» – визитная карточка Бурятского театра оперы и балета, единственный в стране национальный балет, удостоенный Государственной премии РСФСР имени М. Глинки. В основу либретто легла легенда о прекрасном и могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора. Премьера обновленной постановки «Красавица Ангара» состоялась в декабре 2016 года. Балетмейстером-постановщиком третьей редакции выступил Морихиро Ивата, работавший тогда художественным руководителем балета Бурятского театра оперы и балета.



Фото: minkultrb.ru

