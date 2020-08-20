От главы Бурятии требуют перемен

Жители направили Алексею Цыденову обращение под популярную песню Виктора Цоя





Жители Гусиноозерска обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову через паблик «Аноним 03». Они просят руководителя региона отремонтировать разбитую дорогу, которая является магистралью до местной ГРЭС.

Для наглядности автор поста выложил видео проезда автомобиля по убитой дороге, записанное под знаменитую песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен».









«Алексей Самбуевич, последняя надежда только на вас, больше никто не видит и не решает нашу многолетнюю проблему. В Гусиноозерске много разбитых дорог, но одна из улиц заслуживает особого внимания - это улица Проезжая, которая является основной магистралью до ГРЭС. Администрация будто бы не слышит мольбу о помощи. Ежедневно по этой дороги проходят сотни машин, включая большегрузы, поднимая огромные облака пыли, которой дышат жители улицы. Администрация города все кормит обещаниями. По плану обещали сделать дорогу в 2019 году, но то проект по строительству дороги нужно разработать, то подрядчики отсутствуют. Но основная причина - это отсутствие бюджета. Хотя эта проблема многолетняя, и из года в год наши надежды угасают. Верю в силу Анонима. Мы ждём перемен!!!!», написал житель Гусиноозерска.Фото и видео: «Аноним 03»