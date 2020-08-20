Улан-Удэ потратит еще более 10 миллионов рублей на отлов бродячих собак

На данный момент подрядчик отловил около пятисот животных





На рабочем совещании мэра Улан-Удэ c участием руководителей структурных подразделений и глав администраций районов города обсуждался вопрос обращения с безнадзорными животными.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Теперь все здоровые безнадзорные собаки должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены в среду обитания с обязательной фото и видеофиксацией.Мэр поручил организовать рабочую группу с участием представителей Комитета городского хозяйства, администраций районов с тем, чтобы проанализировать результаты работы по новому закону и представить выводы для решения вопроса с уполномоченными ведомствами.По соглашению между администрацией Улан-Удэ и Управлением ветеринарии Бурятии на осуществление полномочий по обращению с бродячими животными городу из бюджета республики на 2020 год выдали субвенцию более 19 млн рублей.10 августа 2020 года было подписано дополнительное соглашение, сумма субвенции увеличилась на 14 млн рублей. До заключения основного контракта в марте Комитет городского хозяйства для отлова собак по заявкам горожан заключал два контракта на оказание таких услуг.В марте был заключен основной контракт с ООО МИГ на отлов 2395 собак. На сегодняшний день исполнитель представил на приёмку 484 особей с фото и видеофиксацией.- Приемка идет сложно, приходится проверять каждую собаку на все требования закона. Собака должна быть поймана и отпущена в том же месте, не дальше 500 метров. Соответственно на фото и видофиксации мы должны это видеть. Понимаем, что очень трудно снять видео, поэтому качество съемки оставляет лучшего, но и принять работу без выполнения этих требований закона мы никак не можем, - подчеркнул председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.19 августа объявлены дополнительные торги на отлов 1433 особи, стоимость контракта составляет 10,5 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ