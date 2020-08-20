Водителям 97-го предложена работа на других маршрутах

На любых, где есть места, но в том числе – с вариантом сохранения их бригады, как сложившегося коллектива



В Улан-Удэ в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству состоялось рабочее совещание с представителями перевозчика, ранее обслуживавшего маршрут № 97(97 «Квартал»). Водителям проигравшего торги перевозчика предложили варианты трудоустройства на маршруте № 97 (97 «Квартал») либо распределения водителей и подвижного состава на других городских маршрутах, где существует недостаток транспортных средств, сообщили в администрации города.



«Помимо этого, речь идет о свободном сейчас маршруте №42 и через десять дней до конца прояснится судьба маршрута №92, чьи пути частично пересекаются, поэтому их может обслуживать одна бригада», - пояснили в мэрии.



Последнее (а именно – нежелание водителей 97-го разбивать сложившуюся бригаду) является пока камнем преткновения в конфликте, из-за которого водители 97-го и сегодня выставили свои машины на площади Советов, защищая таким образом право на работу.



Кроме того, по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комитет по транспорту ведет мониторинг работы маршрута № 97 (97 «Квартал»), где сейчас работает новый перевозчик. В рамках совместных рейдов с представителями транспортной инспекции продолжается проверка соблюдения всех лицензионных требований со стороны ООО «Южный».



В мэрии подчеркивают, что конфликт вокруг 97-го маршрута тревожит не только водителей, но администрацию и пассажиров. По сути, он никому не нужен.







Ранее на этом маршруте перевозками занималось «Дархан-Авто» в составе договора простого товарищества с тремя другими лицензиатами - ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. Однако действие их свидетельства на право перевозок по городскому маршруту № 97 (97 «Квартал»), выданного в 2018 году, было прекращено решением Арбитражного суда Бурятии по жалобе одного из сторонних перевозчиков. Суть претензии была в том, что ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. было предоставлено право осуществления перевозок в обход конкурсных процедур на основе договора простого товарищества.



Обращает на себя внимание то, что конкуренция за 97-й маршрут развернулась на фоне явного кризиса маршрутных перевозок в Улан-Удэ, который признают республиканские и городские власти. Как сообщал «Номер один», из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пассажиропоток на городских маршрутах значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Сокращение парка во многом связано и с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам. Сейчас рассматриваются варианты повышения тарифа.



Фото: ulan-ude-info.ru

В Улан-Удэ в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству состоялось рабочее совещание с представителями перевозчика, ранее обслуживавшего маршрут № 97(97 «Квартал»). Водителям проигравшего торги перевозчика предложили варианты трудоустройства на маршруте № 97 (97 «Квартал») либо распределения водителей и подвижного состава на других городских маршрутах, где существует недостаток транспортных средств, сообщили в администрации города.«Помимо этого, речь идет о свободном сейчас маршруте №42 и через десять дней до конца прояснится судьба маршрута №92, чьи пути частично пересекаются, поэтому их может обслуживать одна бригада», - пояснили в мэрии.Последнее (а именно – нежелание водителей 97-го разбивать сложившуюся бригаду) является пока камнем преткновения в конфликте, из-за которого водители 97-го и сегодня выставили свои машины на площади Советов, защищая таким образом право на работу.Кроме того, по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комитет по транспорту ведет мониторинг работы маршрута № 97 (97 «Квартал»), где сейчас работает новый перевозчик. В рамках совместных рейдов с представителями транспортной инспекции продолжается проверка соблюдения всех лицензионных требований со стороны ООО «Южный».В мэрии подчеркивают, что конфликт вокруг 97-го маршрута тревожит не только водителей, но администрацию и пассажиров. По сути, он никому не нужен. Как поясняют в муниципалитете , право на перевозки по городскому маршруту № 97 и 97 «Квартал» в результате конкурсных процедур выиграло ООО «Южный», которое начало работу на маршруте. До этого в Бурятском УФАС прошли рассмотрения серии жалоб, авторы которых безрезультатно оспаривали допуск к конкурсу ООО «Южный», ставшего в итоге победителем торгов.Ранее на этом маршруте перевозками занималось «Дархан-Авто» в составе договора простого товарищества с тремя другими лицензиатами - ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. Однако действие их свидетельства на право перевозок по городскому маршруту № 97 (97 «Квартал»), выданного в 2018 году, было прекращено решением Арбитражного суда Бурятии по жалобе одного из сторонних перевозчиков. Суть претензии была в том, что ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. было предоставлено право осуществления перевозок в обход конкурсных процедур на основе договора простого товарищества.Обращает на себя внимание то, что конкуренция за 97-й маршрут развернулась на фоне явного кризиса маршрутных перевозок в Улан-Удэ, который признают республиканские и городские власти. Как сообщал «Номер один», из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пассажиропоток на городских маршрутах значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Сокращение парка во многом связано и с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам. Сейчас рассматриваются варианты повышения тарифа.Фото: ulan-ude-info.ru