В Бурятии ГИБДД вновь готовит облаву на пьяных водителей

Дополнительные экипажи ДПС направляются к местам массового отдыха Кабанского, Прибайкальского и Селенгинского районов



Госавтоинспекция Бурятии в предстоящие выходные проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей. Основная цель – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба республиканского МВД.



К местам массового отдыха Кабанского, Прибайкальского и Селенгинского районов будут направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД. В Улан-Удэ проверка автомобилистов состоится 21 августа. Наряды ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах Улан-Удэ. В мероприятии будут также задействованы представители общественности.



Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.



О водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо будучи лишенными права управления, необходимо сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефону: 292902, 292999 или 102.



Фото: «Номер один»

