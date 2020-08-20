В Бурятии пять человек, включая трех детей, пострадали в ДТП

Водитель большегруза-лесовоза уснул за рулем и выехал на встречку



В Бурятии в результате крупного ДТП сегодня пострадали пятеро пассажиров иномарки, в том числе трое детей. Они доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия, сообщили в республиканском МВД.



В 15:20 местного времени 41-летний водитель автомашины КамАЗ, двигаясь со стороны Гусиноозерска в Улан-Удэ, на 49-м километре федеральной автодороги Улан-Удэ-Кяхта в районе села Нижний Убукун допустил выезд на встречную полосу движения с последующим столкновением с автомашиной «Ниссан Сирена» под управлением 37-летнего жителя Улан-Удэ.



По предварительной информации, водитель большегруза уснул за рулем. Движение по федеральной автотрассе перекрывалось без малого на час.



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

