20.08.2020
В Бурятии пять человек, включая трех детей, пострадали в ДТП

В Бурятии пять человек, включая трех детей, пострадали в ДТП

Водитель большегруза-лесовоза уснул за рулем и выехал на встречку

В Бурятии в результате крупного ДТП сегодня пострадали пятеро пассажиров иномарки, в том числе трое детей. Они  доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия, сообщили в республиканском МВД.

В 15:20 местного времени 41-летний водитель автомашины КамАЗ, двигаясь со стороны Гусиноозерска в Улан-Удэ, на 49-м километре федеральной автодороги Улан-Удэ-Кяхта в районе села Нижний Убукун допустил выезд на встречную полосу движения с последующим столкновением с автомашиной «Ниссан Сирена» под управлением 37-летнего жителя  Улан-Удэ.

По предварительной информации, водитель большегруза уснул за рулем. Движение по федеральной автотрассе перекрывалось без малого на час.  

Фото: пресс-служба МВД по Бурятии
ДТП пострадавшие дети
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