Августовская конференция педагогов Бурятии пройдет на онлайн-платформе Zoom

Модератором стратегической сессии станет замминистра просвещения РФ Виктор Басюк



В Бурятии традиционная августовская конференция работников образования пройдет с 26 по 28 августа в дистанционном формате через онлайн-платформу Zoom. Это делается в целях санитарно-эпидемиологического благополучия работников отрасли, сообщили в минобразования республики.



Тема конференции: «Ключевые направления достижения стратегической цели по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования: управление изменениями и точки роста в системе образования Бурятии». На ней будут обсуждаться актуальные вопросы образования, итоги минувшего учебного года, а также задачи на новый учебный год и перспективы развития образования.



В первый день, 26 августа, участники конференции обсудят актуальные вопросы образования на восьми площадках, такие как: «Повышение эффективности механизмов управления качеством образования», «Новые векторы развития дошкольного образования», «Тенденции развития цифровой образовательной среды», «Эффективные инструменты воспитательной деятельности в новых реалиях», «Модернизация содержания образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Навигация подготовки кадров в условиях реализации регионального стандарта промышленного роста региона», «Бурятский язык в системе образования: проблемы и перспективы», «Национальная система профессионального роста педагогических работников: факторы повышения профессионального мастерства и качества образования». Затем участники смогут внести свои предложения в резолюцию конференции.



На второй день, 27 августа, состоится пленарное заседание августовской конференции с участием главы Бурятии Алексея Цыденова, замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова, депутата Госдумы Алдара Дамдинова, председателя Народного Хурала Владимира Павлова, главного федерального инспектора по Бурятии Сергея Ромахина. На заседании Баир Жалсанов выступит с докладом, в ходе которого участники конференции смогут узнать о планах развития образования в Бурятии.



В заключительный день августовской конференции состоится стратегическая сессия «Механизмы повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами», модератором которой выступит заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк. Участники стратегической сессии не только обсудят деятельность школ с низкими образовательными результатами, но и будут вести поиск ключевых решений повышения качества образования в республике.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr



