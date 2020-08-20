В Бурятии завершены наземные поиски пропавшего в Восточных Саянах Ан-2

Они смещаются на территорию Иркутской области, вылеты авиабортов поисковой операции продолжаются



Наземные поиски самолета Ан-2 авиакомпании «Фениск», пропавшего в Восточных Саянах 19 июля, на территории Бурятии завершены, сообщили сегодня региональном главке МЧС. За минувшие сутки вертолетом Ми-8 проведено два вылета на территории Окинского района Бурятии и Черемховского района Иркутской области. Обследована площадь 450 квадратных километров.



Двумя наземными группами спасателей обследовано 20 квадратных километров по двум маршрутам вдоль русла реки Китой-Кин (Бурятия), на подъездах к горе Улыман-Барон Иркутской области и по ее вершине.



Всего нарастающим итогом за месяц поисковых работ проведено 129 вылетов, семью авиабортами, общее время, проведенное пилотами в воздухе составило более 20 суток. Площадь территории, обследованной авиацией превышает 28 тысяч квадратных километров. Беспилотными аппаратами проведено 11 полетов, в ходе которых было обследовано 1664 квадратных километра. Сводной наземной группировкой пройдено свыше 647 квадратных километров.



Руководство поисково-спасательными работами и дальнейшее планирование применения наземных группировок осуществляется Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта. Поисковые работы продолжаются, отметили в главке.



Как сообщает пресс-служба администрации Тункинского района Бурятии со ссылкой на заместителя начальника Республиканского агентства по ГО и ЧС Евгения Радикальцева, поиски пропавшего Ан-2 завтра продолжатся в Иркутской области с воздуха и наземными группами. Поиски пройдут на территориях, входящих в зону ответственности Главного управления МЧС России по Иркутской области.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», они в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах).



Фото: 03.mchs.gov.ru



