В Бурятии число случаев заражения COVID-19 перешагнуло за 4800

По итогам недели в республике прирост выявленных заболевших коронавирусом составил 5%



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4804. Это на 35 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ - 2710 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4141 человек, умерли 47 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 35 новых случаев COVID-19: девять человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1109 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 314 больных. Из них 26 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - .. пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четверо, на ИВЛ - один старше 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся одиннадцать человек, старше 65 лет – пятеро, на ИВЛ шестеро больных, старше 65 - двое.



В одном обсерваторе находится 11 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2126 человек, с нарастающим итогом – от 275 251 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели (с 14 по 20 августа) прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 5%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает четвертое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии не изменился: по данным на 13 августа прирост выявленных случаев коронавируса составлял 5%.



В России сейчас насчитывается более 940 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Индия, на втором - Бразилия. Первое место по заболеваемости занимает США – 5 530 655 человек.



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