В Бурятии будут штрафовать пассажиров без масок

Рейды начнутся с 25 августа





С 25 августа в Бурятии начнутся проверки пассажиров общественного транспорта на соблюдение требования об обязательном ношении защитных масок.

«Мобильные группы будут проводить рейды для контроля соблюдения жителями республики режима повышенной готовности. Пассажирам общественного транспорта предписано обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания», сообщили в пресс-службе правительства РБ.За нарушение данной нормы предусматривается административная ответственность. Размер штрафов на граждан составляет от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц – от 2,5 тысяч до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 12,5 тысяч рублей до 25 тысяч рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии