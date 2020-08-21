В Бурятии шестеро пострадавших в крупном ДТП – члены многодетной семьи

Все госпитализированы в Улан-Удэ - в Республиканскую клиническую больницу





В Бурятии все пострадавшие в крупном ДТП, которое произошло накануне в Селенгинском районе, госпитализированы в Улан-Удэ в Республиканскую клиническую больницу, сообщили в региональном агентстве ГО И ЧС. «Пассажиры иномарки, в которую врезался лесовоз, это члены многодетной семьи», - уточнили в нем.

На ДТП выезжали и работали сотрудники Государственной противопожарной службы Бурятии из села Оронгой и пожарной части Гусиноозерска, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Также, на место аварии прибыли ОГИБДД и скорая медицинская помощь.





Их отец получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом правой голени.





Все взрослые получили травматический шок разной степени.





Напомним, в Бурятии в результате крупного ДТП накануне пострадали семь человек. Как сообщало республиканское МВД, в 15:20 местного времени 41-летний водитель автомашины КамАЗ, двигаясь со стороны Гусиноозерска в Улан-Удэ, на 49-м километре федеральной автодороги Улан-Удэ-Кяхта в районе села Нижний Убукун допустил выезд на встречную полосу движения с последующим столкновением с автомашиной «Ниссан Сирена» под управлением 37-летнего жителя Улан-Удэ. По предварительной информации, водитель большегруза уснул за рулем. Движение по федеральной автотрассе перекрывалось без малого на час.







Пожарные и спасатели помогли достать зажатых между сдавленными частями машины людей и передали сотрудникам скорой помощи.Десятилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рвано-ушибленную рану лба. У двенадцатилетнего ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени. У восьмилетней девочки диагноз черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.В результате аварии 32-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого плеча, открытый перелом левого бедра, закрытый перелом правой голени, закрытый перелом правой стопы.У девушки 29 лет, которая также находилась в легковом автомобиле - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга закрытый перелом правого бедра.Водитель лесовоза, ставший, по предварительной версии, виновником ДТП, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС