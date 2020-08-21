В Бурятии потушили лесной пожар около Кяхты

Возгорание произошло в 500 метрах от городской черты



В Бурятии накануне в 18:20 из-за неосторожного обращения с огнем возник лесной пожар в 500 метрах от города Кяхта. На тушении работали шесть человек из лесной охраны и две единицы лесопожарной техники.



«В первые часы пожар был локализован, а вскоре и ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила меньше 1 гектара», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В республике продолжается профилактическая работа по недопущению лесных пожаров. Ежедневно лесники проводят рейдовые патрулирования и выявляют нарушения правил пожарной безопасности. Только за прошедшие сутки выявлено 24 нарушения правил пожарной безопасности.



«Вчера практически при таких же погодных условиях в Иркутской области действовало 35 лесных пожаров, в Красноярском крае - 76 на площади более 24 тысячи гектаров. У нас ситуацию благодаря всей группировке лесной охраны, главам районов, активному населению удается сдерживать. Однако ситуация может измениться в одночасье. Класс пожарной опасности повышается, в лесу уже очень сухо, все просохло, поэтому не снижаем темпы», - отметил на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



Фото: РАЛХ



