В Улан-Удэ почтили память погибшего на пожаре милиционера

Ценой своей жизни Юрий Цыренов спас жильцов горящего дома





Сегодня утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ Росгвардии Бурятии начался с минуты молчания. 17 лет назад от тяжелых термических ожогов умер рядовой милиции Юрий Цыренов, который ценою своей жизни спас людей на пожаре.





По словам пожарных, последними из горящего дома выбежали два парня, на которых уже горела одежда. Молодых людей сразу же доставили в больницу. Интенсивное лечение продолжалось в течение месяца, но, к сожалению, 21 августа 1993 года от ожогов, полученных при спасении людей на пожаре, милиционер Юрий Цыренов скончался.





В ночь с 21 на 22 июля 1993 года по улице Смолина в Улан-Удэ загорелся жилой дом. Сообщение поступило от жильцов дома, которые заметили открытое пламя на лестничной площадке. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на жилые помещения и кладовки.Сотрудник отдела вневедомственной охраны при ОВД Советского района Юрий Цыренов вместе со своим товарищем, проживающим в этом доме, бросились спасать людей. Услышав ночью шум и крики, молодые люди побежали на второй этаж и стали будить соседей, помогая им выбираться из квартир и выносить вещи.Два года назад на родине Юрия Цыренова в селе Бом Мухоршибирского района была установлена мемориальная доска на школе, где он учился, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии