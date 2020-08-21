В Улан-Удэ почтили память погибшего на пожаре милиционера

Ценой своей жизни Юрий Цыренов спас жильцов горящего дома
Сегодня утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ Росгвардии Бурятии начался с минуты молчания. 17 лет назад от тяжелых термических ожогов умер рядовой милиции Юрий Цыренов, который ценою своей жизни спас людей на пожаре.
В ночь с 21 на 22 июля 1993 года по улице Смолина в Улан-Удэ загорелся жилой дом. Сообщение поступило от жильцов дома, которые заметили открытое пламя на лестничной площадке. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на жилые помещения и кладовки.
Сотрудник отдела вневедомственной охраны при ОВД Советского района Юрий Цыренов вместе со своим товарищем, проживающим в этом доме, бросились спасать людей. Услышав ночью шум и крики, молодые люди побежали на второй этаж и стали будить соседей, помогая им выбираться из квартир и выносить вещи.
По словам пожарных, последними из горящего дома выбежали два парня, на которых уже горела одежда. Молодых людей сразу же доставили в больницу. Интенсивное лечение продолжалось в течение месяца, но, к сожалению, 21 августа 1993 года от ожогов, полученных при спасении людей на пожаре, милиционер Юрий Цыренов скончался.
Два года назад на родине Юрия Цыренова в селе Бом Мухоршибирского района была установлена мемориальная доска на школе, где он учился, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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