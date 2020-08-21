В пригороде Улан-Удэ ищут мужчину, которого в лесу мог разбить инсульт

Накануне вечером поступила информация, что у мужчины во время звонка жене отнялись конечности



В пригороде Улан-Удэ 27 спасателей (сотрудники Бурятской республиканской ПСС и Улан-Удэнской ПСС) сегодня ведут поиски мужчины, пропавшего накануне коло 18:00 в районе Этнографического музея народов Забайкалья, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Вечером поступила информация, что у мужчины во время звонка жене отнялись конечности (признаки инсульта). О пропаже сообщила жена горожанина. Сейчас он находится вне связи.



Фото: «Лиза Алерт»

