В Улан-Удэ определились с концепцией благоустройства вокруг Гостиных рядов

Ее воплотят в жизнь в следующем году





Конкурсная комиссия в составе архитекторов, скульпторов, представителей городской администрации, депутатов горсовета Улан-Удэ и общественников выбрала концепцию благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ее отремонтируют в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ в 2018-2022 гг.» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Территорию для благоустройства выбрали по итогам общественного обсуждения в марте 2020 года.







– Техзадание конкурсанты получили. Они знали, с какой территорией им необходимо будет работать. Концепцией должны быть определены решения по оборудованию, элементам озеленения, малым архитектурным формам, ограждениям, покрытиям, опорам освещения, – сообщил председатель Комитета по архитектуре и строительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев. – При этом концепция должна отвечать облику современного городского пространства.







3 место – Дмитрий Ильин – архитектор, представитель архитектурной мастерской «Атриум».





Также комиссия выразила благодарность двум другим участникам конкурса, не занявшим призовых мест. Это Данзандонид Цыденов (архитектурная мастерская «Атриум») и архитектор Сергей Бадлуев. Надо сказать, что все участники конкурса – молодые архитекторы и дизайнеры от 23 до 35 лет.





– Проект-победитель будет принят за основу при разработке проектной документации по благоустройству территории. Желаем всем участникам конкурса и молодым архитекторам удачи и творческих успехов, – сказал Михаил Мясищев.





Напомним, на сайте «Активный горожанин» с 7 по 17 августа 2020 года было проведено электронное голосование. Участники должны были выставить оценки проектам по пятибалльной системе. В голосовании приняло участие 875 человек. Пятерка лучших проектов, по мнению горожан, и была рассмотрена конкурсной комиссией.







Ранее городской администрации был объявлен конкурс на разработку концепции благоустройства территории Гостиных рядов. Поступило пять заявок от молодых архитекторов и дизайнеров.Членам конкурсной комиссии были представлены все пять проектов. После обсуждений победителей выбирали путем заполнения оценочных листов. После вскрытия конвертов с документами и данными на участников конкурса стали известны победители:1 место – авторский коллектив двух дизайнеров–архитекторов: Ксения Гадецкая и Мыдыгма Бальжинимаева;2 место – Марина Дымчикова, представитель «Студии ландшафтной архитектуры»;Проект победителя конкурса, по мнению многих членов конкурсной комиссии, отличается бережным отношением к сложившейся градостроительной планировочной структуре исторической застройки, расположенной вокруг объекта культурного наследия – Гостиные ряды. Также оптимальным функциональным зонированием территории, максимальным сохранением зеленных насаждений, реальной выполнимостью задуманной идеи и технической проработанностью проектных решений.Фото: мэрия Улан-Удэ