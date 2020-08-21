Жители Бурятии массово жалуются на аварийные мосты

«Когда по нему едешь, даже дышать страшно», рассказывают сельчане





В паблике «Аноним 03» жители республики пожаловались на ужасное состояние моста в селе Потанино Бичурского района, который не ремонтируется уже много лет.





«Когда по нему едешь, даже дышать страшно», сообщил автор фотографий.





Практически одновременно с этим в паблике появилась копия постановления главы Баргузинского района о запрете движения транспорта по мосту через реку Мандай, расположенного на 71-м км дороги Шапеньково – Уро – Душелан – Суво – Бодон – Ина – Баянгол – Сонл – Хилгана – Буксыкен. Причина – «аварийная ситуация, связанная с разрушением конструкций моста».Отметим, подобных аварийных мостов в Бурятии еще немало. Республиканские власти о проблеме знают. Как сообщил недавно глава Бурятии Алексей Цыденов, в феврале этого года правительство России утвердило федеральную программу по реконструкции и ремонту местных и региональных мостов.«От Бурятии там заявлено более 300 мостов. Программа работает до 2030 года. Это более чем по полтора десятка мостов каждый год. Поэтому нам предстоит большой объем работ и по дорожному строительству, и по реконструкции мостов. Я хотел бы сказать, что у нас в республике дороги будут с каждым годом лучше, мостов будет больше», - рассказал Алексей Цыденов.Фото: «Аноним 03»