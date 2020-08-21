В парламенте Монголии создана женская группа депутатов

Она уже лоббирует выделение 890 млн долларов на уход за детьми







Тринадцать женщин-парламентариев Великого государственного хурала Монголии обратились к спикеру парламента Г.Занданшатару по вопросу создания группы женщин-парламентариев. Об этом сообщает



Группа поставила перед собой задачу работать в 10 направлениях. В частности, в лоббировании в интересах женщин и детей, защите их прав и решении социальных проблем, с которыми сталкивается эта социальная группа.



Группу возглавит член ВГХ, министр окружающей среды и туризма Д.Сарангэрэл. Рассказывая о деятельности и дальнейших планах, Д.Сарангэрэл заявила, что группа в настоящее время прилагает все усилия для отражения в поправках госбюджета на 2020 года средств финансирования по уходу за детьми в размере 2,5 миллиарда тугриков (около 890 миллионов долларов).



Фото: montsame.mn Тринадцать женщин-парламентариев Великого государственного хурала Монголии обратились к спикеру парламента Г.Занданшатару по вопросу создания группы женщин-парламентариев. Об этом сообщает МОНЦАМЭ Группа поставила перед собой задачу работать в 10 направлениях. В частности, в лоббировании в интересах женщин и детей, защите их прав и решении социальных проблем, с которыми сталкивается эта социальная группа.Группу возглавит член ВГХ, министр окружающей среды и туризма Д.Сарангэрэл. Рассказывая о деятельности и дальнейших планах, Д.Сарангэрэл заявила, что группа в настоящее время прилагает все усилия для отражения в поправках госбюджета на 2020 года средств финансирования по уходу за детьми в размере 2,5 миллиарда тугриков (около 890 миллионов долларов).Фото: montsame.mn