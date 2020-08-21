В Улан-Удэ ищут юного воришку

Он украл с прилавка оставленный гаджет





В Улан-Удэ 12 августа в полицию Железнодорожного района поступила информация о краже сотового телефона. Женщина пояснила полицейским, что работает в одной из торговых сетей города. Находясь в зале магазина в торговом центре по пр. Автомобилистов, она оставила гаджет на прилавке. Ущерб составил 14 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудниками полиции по подозрению в краже сотового телефона подозревается: подросток, европейской внешности, на вид 11-13 лет, среднего телосложения, рост около 155-160 см, волосы светлые. Был одет: спортивный костюм черного цвета с белыми лампасами, черные кроссовки.









При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)44-02-02, 8-902-535-21-48 или 102 (112).Фото и видео: МВД по Бурятии