В Бурятии стартует кампания по вакцинации от гриппа

Первая партия вакцины в республику уже поступила





В Бурятию поступила первая партия взрослой вакцины от гриппа, что позволит начать традиционную прививочную кампанию.

Как сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, в этом году сезон простудных заболеваний будет особенным.«Мы ожидаем раннее начало сезона и возможное сочетание коронавируса и гриппа. В связи с этим прививка от гриппа как никогда необходима», отметил он.В последние годы в республике прививается более 50% населения, это более 500 тысяч человек.«Это позволяет сформировать достаточный коллективный иммунитет и тем самым избегать широкого распространения гриппа среди нашего населения. А сегодня это очень важно. В этом году нам необходимо привить почти 600 тысяч наших граждан», подчеркнул Сергей Ханхареев.По его словам, на сегодня вакцинация – это лучшее и самое эффективное средство защиты от инфекций.«Дорогие земляки, я призываю вас сделать прививку от гриппа. Помните, что так вы защищаете и себя, и окружающих от заболевания», призвал главный санитарный врач.Фото: pixabay.com