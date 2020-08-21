21.08.2020
В Бурятии стартует кампания по вакцинации от гриппа

В Бурятии стартует кампания по вакцинации от гриппа

Первая партия вакцины в республику уже поступила

В Бурятию поступила первая партия взрослой вакцины от гриппа, что позволит начать традиционную прививочную кампанию.

Как сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, в этом году сезон простудных заболеваний будет особенным.

«Мы ожидаем раннее начало сезона и возможное сочетание коронавируса и гриппа. В связи с этим прививка от гриппа как никогда необходима», отметил он.

В последние годы в республике прививается более 50% населения, это более 500 тысяч человек.

«Это позволяет сформировать достаточный коллективный иммунитет и тем самым избегать широкого распространения гриппа среди нашего населения. А сегодня это очень важно. В этом году нам необходимо привить почти 600 тысяч наших граждан», подчеркнул Сергей Ханхареев.

По его словам, на сегодня вакцинация – это лучшее и самое эффективное средство защиты от инфекций.

«Дорогие земляки, я призываю вас сделать прививку от гриппа. Помните, что так вы защищаете и себя, и окружающих от заболевания», призвал главный санитарный врач.

Фото: pixabay.com
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