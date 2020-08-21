21.08.2020
Военные отказались сносить дома в Улан-Удэ

Военные отказались сносить дома в Улан-Удэ

Многолетний конфликт близок к разрешению

Многолетняя проблема с оформлением права собственности на земельные участки у жителей улицы Каменная, что находится в поселке Вагжанова, близка к разрешению. Минобороны готово передать землю под занимаемыми участками в муниципальную собственность.

Напомним, зимой 2020 года жители улицы Каменная узнали о том, что Минобороны планирует построить автомобильную дорогу шириной 12 метров. По этой дороге  в том числе  предусматривается перевозить ракеты, боеприпасы и военную технику. Горожанам тогда сообщили, что их дома планируется снести, так как они помешают стройке.

Документов, удостоверяющих право собственности на участки, у местных жителей нет – земля находится в федеральной собственности, арендатором является Министерство обороны РФ.

Горожане неоднократно принимали попытки узаконить свои участки, но всегда встречали отказы: у одних участок находился «в зоне естественного ландшафта, где размещение объектов индивидуального жилищного строительства не предусмотрено», другим отвечали, что передача в частную собственность земельных участков невозможна из-за нахождения земель в бессрочном пользовании у Минобороны РФ.

Переговорами с Минобороны главным образом занимается комитет по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ, а также Минимущества республики.

Весной в адрес мэра Игоря Шутенкова пришел ответ от врио командира войсковой части №05776 о том, что вопрос о передаче земельных участков в пос. Вагжанова в муниципальную собственность будет решен положительно при выполнении мэрией нескольких условий: ремонт  дороги по улице Каменная, а также обеспечение  по ней круглосуточного проезда военной техники и личного транспорта военных.

- На сегодняшний день проводятся мероприятия по заключению контракта на геодезическую съемку границ автомобильных дорог и подготовку схемы расположения земельного участка. В случае передачи земельного участка в муниципальную собственность граждане смогут оформить права на земельные участки в рамках Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», который предусматривает бесплатное предоставление земельных  участков гражданам, имеющим в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, созданными до 31 декабря 2010 года, - сообщили «Номер один» в комитете по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ.

Вместе с тем  пока остается неясной судьба домов по улицам Школьная и Войсковая – их   также обещали снести.

Лариса Ситник, «Номер один»
Фото: «Номер один»
земля минобороны
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