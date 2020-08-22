Лучшая собака-защитник России живет в Улан-Удэ

Немецкая овчарка по кличке Шархан завоевала первое место на всеармейском кинологическом конкурсе

Немецкая овчарка по кличке Шархан завоевала первое место на этапе «Защитная служба» всеармейского кинологического конкурса «Верный друг» 2020. Победитель показал отличные результаты в поиске нарушителя, отражении нападения, конвоировании и других непростых испытаниях. Недавно Шархан после нескольких месяцев тренировок вернулся домой, чтобы готовиться к очередным соревнованиям.Хозяин Шархана Вадим Пестерев признается: любимый пес для него не просто собака, а полноправный член семьи. «Сынок» – именно так ласково он зовет своего питомца, когда, возвращаясь с тренировок домой, одобрительно треплет по холке.- Два года назад любимая супруга Марина подарила мне на юбилей маленький комочек - щенка чистокровной немецкой овчарки, - вспоминает Вадим Витальевич. – Жена знала, что у меня есть заветная мечта - заниматься собаками. Сказать, что подарок пришелся мне по душе, ничего не сказать, я был просто счастлив.Сначала начал заниматься с щенком самостоятельно, но вскоре понял, что собаке нужно профессиональное обучение. За помощью обратился к известному в Бурятии кинологу, опытному инструктору Александре Савочкиной.- В наш дрессировочный центр Вадим Витальевич привел щенка, когда тому не было и полугода, - вспоминает Александра Савочкина, создатель и руководитель Центра дрессировки собак Dog-profi. – Он сам ее дрессировал, мы ему лишь помогали. Моя первостепенная задача – научить хозяина собаки технике выработки навыка у питомца, поэтому примерно 90% времени я трачу именно на человека. Первоначально делаю упражнение с собакой, после чего передаю поводок хозяину, чтобы он сделал точно так же. Если вижу, что хозяин освоил тему, тогда точно знаю, что за неделю он сможет самостоятельно отработать навык у собаки.С началом тренировок жизнь Вадима Пестерева круто изменилась - обучение с инструктором, силовые нагрузки, пробежки дважды в день и зимой, и летом, домашние задания по дрессуре. Со временем появился азарт, одного занятия в неделю показалось ему мало. Совместные тренировки с собакой благотворно сказались на спортивной форме хозяина, но главное – занятия очень нравились Шархану.- Поначалу кажется, что собака – это развлечение: научил основным командам: «сидеть», «лежать» и все, обучение закончено. Ничего подобного, это большой труд - собака требует много времени и сил. Главная сложность – выбрать время для тренировок в череде ежедневных дел, но это того стоит, - улыбается Вадим Витальевич.Александра Савочкина – опытный тренер, дрессировкой собак занимается более 30 лет. Начала еще в детстве, тренировалась при ДОСААФ, занимала первые места на соревнованиях в зоне Сибири и Дальнего Востока. Когда несколько лет назад решила вернуться к любимому хобби, съездила на международный семинар в Москву и поняла, что с нашими собаками не стоит выезжать за рубеж на соревнования - они неконкурентоспособны. Александра Борисовна приобрела за границей собак и решила создать свою площадку, где могла бы беспрепятственно тренироваться и готовиться к соревнованиям. Вместе с немецкой овчаркой по имени Ronni vomSalztalblik в 2006 году она заняла второе место на чемпионате России в Пензе, далее в составе сборной страны дважды принимала участие в чемпионатах мира.Когда пять лет назад в России впервые организовали «Армейские игры», то соревнования со служебными собаками вошли в основную программу состязаний. Александра Борисовна согласилась помочь в тренировке собак, с тех пор команда Восточного округа постоянно занимает призовые места по «Дог биатлону».В этом году собака Вадима Пестерева тоже выступила на «Армейских играх». Шархан прекрасно показал себя на третьем этапе конкурса. По условиям состязаний каждый участник со своим питомцем последовательно выполняют несколько упражнений. Сначала собака по команде проводника должна обежать укрытие и найти нарушителя, затем, не кусая фигуранта, удерживать его, облаивая, дескать, «я его нашла».После этого она должна предотвратить попытку бегства нарушителя. Далее отразить нападение фигуранта из фазы охраны и продемонстрировать задний конвой. Во время конвоя нарушитель пытается напасть на собаку, а она должна отбить выпад и произвести защиту из движения «лобовая атака». Словами не описать динамизм и зрелищность этого конкурса, где собака, не отвлекаясь на зрителей, следуя командам хозяина, должна четко отработать каждое упражнение.- Шархан очень хорошо отработал программу, он набрал 92 балла из 100. Это очень хороший результат, - гордится результатами собаки Александра Савочкина.Если учесть, что за каждый неверный шаг или ошибку судьи снимают с конкурсантов балл, а из 44 собак к концу испытаний пришло всего 11, понятно, какое жесткое испытание прошел молодой пес из Бурятии.- В сентябре мы планируем принять участие в IPO – трехуровневых испытаниях служебных собак, включающих в себя следовую работу, послушание и защитную службу. Мы уже начали готовиться, в мечтах – принять участие в соревнованиях мирового масштаба. Думаю, Шархан будет не против, - смеется Вадим Витальевич.Любовь Ульянова, «Номер один».