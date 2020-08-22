Кому власти Бурятии дают российское гражданство

Многие жители Улан-Удэ уже не сильно удивляются, если встречают на улицах города женщину в хиджабе



Среди иностранцев, кто по каким-то причинам решил связать свою жизнь с Бурятией, ожидаемо преобладают представители стран бывшего СССР. Однако есть гости и с Запада. Количество тех, кто из гостя превращается в гражданина, на первый взгляд, не впечатляет. Но недавно власти упростили процедуру получения гражданства. А значит, эта цифра может поползти вверх.



В Улан-Удэ все больше хиджабов



Многие жители Улан-Удэ уже не сильно удивляются, если встречают на улицах города женщину в хиджабе. Это зримое подтверждение тенденций, происходящих в составе населения. Этническое разнообразие в республике быстро нарастает. Причем переселенцы, заметно выделяющиеся своим неместным внешним видом, поведением и другим языком, это лишь часть прибывающего потока.



Что мы видим, к примеру, по последним трем годам? В прошлом году в Бурятии гражданство РФ приобрели 375 иностранцев. Среди них более 70 граждан Кыргызстана, около 60 граждан Таджикистана, 60 граждан Украины, 50 граждан Армении.



В позапрошлом году гражданами РФ в нашей республике стали 439 человек. Страны, откуда идет наиболее многочисленный поток, примерно те же самые. Так, из Таджикистана – 90, по 80 человек - из Армении и Грузии, из Украины - 60.



А в 2017 году на основании решений МВД по Бурятии гражданство РФ обрели 466 лиц. В их числе - 160 граждан из Украины, 70 – из Таджикистана, еще 60 - из Армении, 50 переехали из Кыргызстана. Абсолютное большинство мигрантов, как видим, «притекают» из стран, возникших на обломках Советского Союза.



Мигранты, получившие в республике гражданство России, чаще всего трудоспособного возраста, имеющие основное среднее образование.



В потоке претендующих на гражданство РФ, разумеется, есть и те, кому не повезло: по разным причинам им отказывают.



«В 2019 году отклонено более десяти заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, в 2018 году – 30, в 2017 году - более десяти», - рассказали в бурятском МВД.



Французы и американцы



В Бурятии есть немного мигрантов из США и других стран дальнего зарубежья.



«В 2019 году гражданство Российской Федерации приобрели один гражданин США и один гражданин Афганистана», - говорят в МВД России по Бурятии об этом притоке.



В 2018 году россиянами стали один гражданин Франции и один американец.



А в 2017 году был настоящий бум – один новозеландец, один австриец, один гражданин Великобритании, два гражданина США, камбоджиец и уроженец экзотического для нас Бангладеша. Как видно из цифр по дальнему зарубежью, сообщаемых полицейской статистикой, в последние годы нет граждан КНР, получивших у нас российское гражданство. Это выглядит несколько странно. Но вообще китайцы-граждане РФ у нас есть.



Недавно в одном из сельских районов республики произошел курьезный случай. На дороге в лес стоял китаец и не пускал местных жителей. Они поразились – как так, иностранец запрещает местным что-то делать. Стали задавать возмущенные вопросы. И власти ответили, что он - гражданин России, является активистом и участвует в мероприятиях по поддержанию противопожарного режима в лесах.



Жители республики, надо сказать, имеют разный опыт общения с выходцами из бывших частей экс-СССР. Армяне приезжали в республику на заработки и в советское время, занимались строительством, кое-кто оседал в Бурятии. Их можно назвать весьма знакомым народом. Украинцев тоже. Многие в республике вообще не ощущают их отличия от русских.



Однако, например, кыргызы для жителей Бурятии менее знакомы. Осенью 2019 года на ипподроме в Улан-Удэ прошел фестиваль «Кок-бору». И его участники показали некоторые традиции своего народа – борьбу всадников (надо стащить оппонента с коня), поднимание на скаку мешочка с деньгами с земли и т. д. Культурный обмен между представителями разных национальностей – важный атрибут социального взаимодействия, и он, безусловно, идет на пользу республике.



Мигрантам облегчили жизнь



Не секрет, что экономическую ситуацию в стране в последние годы позитивной не назовешь. Но это не останавливает поток жителей бывших союзных республик СССР, желающих стать россиянами.



Власти РФ тоже не возражают, чтобы мигранты становились новыми россиянами, так как демографическое положение в стране тревожное - все меньше трудоспособных людских ресурсов.



В прошлом году первично поставлено на миграционный учет в Бурятии 62 605 (+5,5%) иностранных граждан и лиц без гражданства, в связи с продлением срока пребывания – 15 150 (+10,6%).



Из числа первично поставленных на учет по месту пребывания 10 320 прибыли с целью осуществления трудовой деятельности. С частными целями приехали 14 276 лиц. С туристическими – 25 977.



С 24 июля этого года процедура приема в гражданство РФ упрощена. Ранее соискатели могли обратиться за получением российского гражданства при условии, что они написали заявление властям своей страны об отказе от имеющегося гражданства. Данное требование теперь исключено.



Поспособствует ли это увеличению потока приезжающих в республику иностранцев? Не исключено. Вопрос в том, как повлияет на социально-экономическую ситуацию в Бурятии. Ведь, с одной стороны, бизнес республики нуждается в дешевой рабочей силе, а с другой – ситуация с безработицей у нас хоть и не критичная, но тревожная.



Петр Санжиев, «Номер один».