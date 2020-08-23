В Улан-Удэ многотысячные обрезания батарей в домах не нашли уголовного подтверждения

В обрезке радиаторов никто не виноват?



СУ МВД Бурятии прекратило уголовное дело в отношении работников ТГК-14 в Улан-Удэ, на протяжении многих лет составлявших акты о демонтаже батарей отопления у людей, имеющих задолженность за тепло в многоквартирных домах. При этом начисления за фактически не поставленную теплоэнергию продолжались. Общественники Бурятии не согласны с прекращением, считают, что уголовное дело проведено «поверхностно», и намерены обжаловать это решение в прокуратуре.



Батареи просят денег



Как «Номер один» уже сообщал, с середины «нулевых» ТГК-14 стала практиковать метод обрезки батарей у неплательщиков с целью снизить потери и побудить абонентов платить больше. К 2016 году в Улан-Удэ отключили от отопления ТГК-14 около 4 тыс. квартир с прекращением начислений за тепло. Однако эффект был противоположным - жильцы и не думали замерзать, поскольку в многоэтажках, когда стены, потолки и полы теплые, ничто не мешает в холода включить обогреватели и отапливаться, что называется, по факту. С большой экономией и глубоким моральным удовлетворением.



Однако новые акционеры ТГК-14, увидев, что объем падения выручки достиг огромных размеров, поменяли политику. Нельзя сказать, что демонтаж прекратился как метод давления на недисциплинированных плательщиков. Но обрезка батарей перестала быть массовой. И если бы в ТГК-14 на этом успокоились, то не было бы проблем.



Однако новые акционеры стали требовать прибыли, в связи с чем жильцам с 2016 года возобновили начисления платы за неотапливаемые, по сути, помещения, а затем и стали обращаться на них в суд. Естественно, жильцы возмутились. Так, была создана общественная группа «Нет произволу ТГК-14», и она совместно с общественниками начала подавать на энергетиков иски в суд и выигрывать дела по перерасчетам за тепло.



Общественники также инициировали подачу гражданами заявлений на ТГК-14 в СУ МВД по РБ по фактам демонтажа батарей у граждан. Которым, по их версии, нанесен ущерб. В марте 2019 года ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) в отношении неопределенного круга работников филиала ТГК-14 «Теплоэнергосбыт Бурятия». Как сообщили заявители, у энергетиков изъяли 15 коробок документов по демонтажу батарей, в них имелись реестры отключения должников по районам и с разбивкой по месяцам.



«Срезали целыми подъездами»



Общественники полагали, что ущерб гражданам восстановят. Несмотря на сроки давности.



- Особенно активные действия теплоэнергетики проводили в конце нулевых годов. Так, наши заявители рассказывают, что по таким домам, как Павлова, 66, и Солнечная, 11, рабочие срезали батареи целыми подъездами и складировали в подъезжающие микрогрузовики, - рассказывает активист группы «Нет произволу ТГК-14» Ирина Трофимова. - Куда они потом дели эти батареи, неясно, по крайней мере, директор «Теплоэнергосбыта Бурятии» Александр Новолодский заявил нам, что у предприятия нет помещений, где можно было бы их складировать.



Если кто думает, что старые чугунные батареи это просто хлам, то ошибается. Большую часть радиаторов отопления после ревизии можно было использовать или даже просто сдать в металлолом. Ведь цена одного чугунного радиатора немаленькая - в среднем 400 рублей. Если всего батарей демонтировано в около 4 тыс. квартир улан-удэнцев, то, учитывая, что в среднем в каждой находилось по три батареи, вырисовывается около 5 млн рублей. Для кого-то демонтаж мог быть хорошим источником дохода.



Между тем весной прошлого года, накануне выборов мэра столицы, под влиянием общественного нажима улан-удэнцев на власти последние заставили ТГК-14 идти на диалог с людьми. Энергетики вынуждены возмещать жителям ущерб в связи с обрезанием труб через так называемые перерасчеты. Но опять-таки не за счет работников, а за счет тарифа. Это означает, что за все выкрутасы с демонтажом батарей в итоге заплатили потребители.



Неувиденное преступление



Однако следователь СУ МВД по РБ Бадмаев не увидел состава преступления по уголовному делу. За почти полтора года следствия допрошено несколько сантехников ТГК-14, на которых жаловались заявители. Последние сказали следователю, что батареи они якобы не обрезали. Как и их руководство, отказавшееся признать факты ограничения отопления. Что, по всей видимости, полностью устроило Бадмаева.



Как говорится, на нет и суда нет. Ведь к этому времени в ТГК-14 избрали такую тактику защиты, когда ее инспекторы начали начисто отрицать операции по обрезке труб. Заявляя в судах, что они, дескать, приходили в квартиры и вдруг обнаруживали, что батареи уже кто-то срезал. Мол, просто актировали демонтаж и все такое. Однако с логикой это не вяжется, поскольку невероятно, что при самовольном демонтаже батарей в ТГК-14 с этим соглашались и годами не начисляли таким квартирам плату за тепло.



Удивительно, что эта попытка оправдаться не получила принципиальной оценки следствия.



«Факт демонтажа приборов отопления сотрудниками ПАО «ТГК-14» документально не подтвержден», написал следователь заявителям и прекратил дело «за отсутствием события преступления».



При этом за скобками остались 15 коробок с документами по «ограничению теплоснабжения», имеющиеся у заявителей акты по демонтажу батарей с подписями инспекторов ТКГ-14 и массовые заявления граждан о том, что у них демонтировали приборы отопления. Как будто их и не было. Или следователь Бадмаев их в упор не увидел? Можно только догадываться, какие причины лежали в основе столь удивительной благожелательности к подозреваемым инспекторам ТГК-14, которая, судя по всему, не позволила довести уголовное дело до передачи его в суд.



- Мы это дело так не оставим, - заявила «Номер один» представитель общественности Ирина Трофимова. - Будем жаловаться в прокуратуру, а если справедливость не будет восстановлена, то с окончанием карантина намерены организовать в Улан-Удэ акцию протеста против произвола в сфере ЖКХ.



Дмитрий Родионов, «Номер один».