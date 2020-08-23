Почему из Бурятии бегут девушки

Кто проиграл «битву» полов?



В России, да и в нашей республике, у женской половины населения бытует мнение, что найти хорошего мужчину - почти невыполнимая миссия. Однако статистика показывает, что в возрасте от 15 до 29 лет, на который приходится львиная доля первых браков, девушек гораздо меньше парней. Куда исчезают молодые жительницы Бурятии и где искать невесту, выяснял корреспондент «Номер один».



Молодежь – это около 16% населения нашей страны, независимо от национальности, вероисповедания и места жительства, хотя еще десять лет назад каждый четвертый житель России был из молодежи. В Бурятии численность молодого населения тоже снижается.



В 2020 году в республике насчитывается 175,3 тыс. людей в возрасте 15-29 лет, что составляет почти шестую часть жителей республики (17,8%). Большинство молодежи живут в городах и поселках городского типа – 63,1%, в Улан-Удэ – 48,3% от общего числа всего молодого населения республики. За десять лет молодежи стало меньше на 74,3 тыс. человек. Следует отметить, что численность молодежи в Бурятии может увеличиться на 104,3 тыс. человек, в том случае если Госдума утвердит законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет. В настоящий момент в России, согласно действующему законодательству, молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет.



«Трудный» возраст



Самая занимательная статистика касается соотношения полов. И здесь оказывается, что на тысячу юношей в возрасте 15-29 лет приходится 869 девушек. А это самый фертильный возраст. На него приходится самая большая доля всех рождений – 51,4%.



- Молодежь, вступающая в брачный возраст, в большинстве своем не готова к выполнению супружеских и родительских обязанностей. Поэтому потребность в социальной поддержке особенно велика именно у молодых семей, поскольку многие испытывают серьезные социально-бытовые, жилищные и личностные проблемы. Несмотря на то, что молодежь ни вступать в брак, ни обзаводиться детьми не спешит, в Бурятии за 2019 год 6,6 тыс. человек в возрасте 16-29 лет официально вступили в брак. А, по данным переписи 2010 года, из общей численности женщин, родивших детей, 94,7% родили первого ребенка именно в возрасте от 15 до 29 лет, - рассказали в Бурятстате.



Напомним, официальная статистика «битвы» полов в республике ведется с 1926 года. Все население эксперты делят на 15 возрастных категорий. Нас интересуют цифры именно по молодежи, то есть от 15 до 29 лет. Если в 2002 году на 1000 парней приходилось 980 девушек, то в 2010 году - уже 951 , а в этом году - и вовсе 869. То есть за 20 лет шансы молодого парня в Бурятии найти себе девушку, невесту, жену значительно сократились.



Если же взять следующий возрастной дивизион - 30-34 года, то здесь количество женщин почти все годы было больше мужской части. Исключение 2019 год, когда впервые за 20 на 1000 мужчин пришлось 999 женщин.



«Битву» полов прекрасная половина населения Бурятии выигрывает лишь после 35 лет. Ряды мужчин стремительно редеют – выкашивают болезни сердца, онкология, ДТП и криминальные происшествия.



- Сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин в среднем лет на десять меньше, чем у женщин. При этом не так давно - в 2005 году - этот показатель составлял 14 лет. Так что некоторая тенденция к улушению прослеживается, пусть пока разрыв вместо очень большого стал просто большим, - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории демографии Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев. - Но даже сейчас это один из самых больших разрывов в мире.



Система ценностей



Влияет ли такой численный перекос на взаимоотношения полов? Психолог Игорь Бадиев призывает не сгущать краски.



- Чтобы произошла смена гендерного поведения, нужен более серьезный отток женской части молодежи. Яркий пример – ситуация после Великой Отечественной войны. Тогда мужчин было гораздо меньше и женщинам приходилось брать на себя обязанности главы семьи. А сейчас парни в любом случае должны бороться за внимание девушек и завоевывать их, - считает кандидат психологических наук.



По словам Бадиева, пять лет назад в БГУ проводились исследования ценностей у молодежи Бурятии и Монголии: «Выяснилось, что наша молодежь более склоняется к традиционной патриархальной культуре: на первом месте - дом и семья. А монгольские студенты выбирали, прежде всего, развитие, то есть в приоритете карьера. Но ситуация за это время могла кардинально измениться».



Свидетельством тому служит трудовая миграция из республики. Москва и западные регионы привлекают девушек из Бурятии развитой инфраструктурой и насыщенной культурной жизнью. Только среди работников СМИ за последние пять лет покорять Москву уехало более 20 журналисток.



Девушки выбирают карьеру



Вообще за резким ростом оттока молодых девушек из региона кроется целый комплекс причин. Первая волна эмиграции – это абитуриенты. Большинство выпускников в республике с высокими баллами – это школьницы. Усидчивость, старательность и тяга к хорошим оценкам в последние годы помножилась на ЕГЭ. Отмена вступительных экзаменов в вузы стерла границы, и тысячи отличниц уехали из Бурятии в лучшие университеты страны. При этом, по статистике, большая часть из них не возвращается на малую родину.



Впрочем, среди тех, кто покинул Бурятию в более взрослом возрасте, количество возвращающихся также невелико.



- Здесь много возможностей, и в плане личностного роста, и в плане культурного просвещения. Очень легко уехать за границу, главное - найти время. Из минусов: нужно всюду успеть, большой город – много времени уходит на дорогу. Поэтому больше ценишь свое время, нет вальяжности, которая есть в уютном Улан-Удэ, - делится личными впечатлениями уехавшая в Москву бывшая журналистка ТРК «Ариг-Ус» Марина Игумнова.



Известный представитель феминистского движения Мария Ханхунова убеждена, что на изменение пропорции среди молодежи повлиял интернет.



- Информации стало больше, и поэтому меняются приоритеты. Люди путешествуют, расширяется кругозор. Теперь девушки больше хотят строить карьеру, получить хорошее образование и поездить по миру.



По словам Марии, приоритеты сменились буквально за 10-15 лет.



- Раньше в 27 лет у тебя должны были быть семья и дети. Но стереотипы в Бурятии меняются. Теперь девушки хотят пожить для себя, - считает феминистка.



Другими словами, диспропорция парней и девушек снова упирается в социально-экономическую ситуацию в Бурятии. Если бы в республике был высокий уровень инфраструктуры, возможности для самореализации в профессии, хорошие зарплаты и так далее, то и причин уезжать было бы меньше.



Лев Хандажапов, «Номер один».