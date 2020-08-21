Бурятия оказалась в желтой зоне по коронавирусу

В компании Севастополь и Якутия

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12 - в "красной" зоне от Мурманской области до Сахалина.Аналитик также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах. Так, в группу "зеленых" регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят 11 регионов, включая Забайкальский край.В число "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил Москву, Дагестан и Иркутскую область.По расчетам Тавадяна, к "желтым" регионам, где ситуация удовлетворительная, относятся Санкт-Петербург, Севастополь, Якутия и Бурятия.