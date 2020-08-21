Власти Улан-Удэ пока не смогли решить проблему с 92-м маршрутом

В настоящее время прорабатывается вопрос замены перевозчика







В мае этого года в Улан-Удэ прекратились пассажироперевозки по маршруту №92. Он соединял юго-запад города с микрорайоном Стеклозавод.

«Работа приостановлена, так как из-за оттока подвижного состава перевозчик отказался обслуживать данный маршрут. Это произошло из-за падения пассажиропотока в апреле-мае 2020 года на уровне 70% (по причине введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. – Прим. ред.)», - отмечают в горадминистрации.Перевозчик (ООО «Перевозчик») проработал на маршруте недолго, хотя имел контракт. Так как контракт не исполняется, его готовят к расторжению через суд. «Пока еще пытаемся решить вопрос без суда», - поясняют положение чиновники и заверяют, что маршрут не ликвидируется. Представители муниципалитета признают, что в контракте не был предусмотрен такой форс-мажор.В настоящее время прорабатывается вопрос замены перевозчика на маршруте. Идут переговоры с теми, кто мог бы участвовать в конкурсе на право работать на 92-м, когда тот будет объявлен.«Думаем, в этом месяце обязательно объявим», - оптимистично настроены в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ.Чтобы компенсировать жителям «выпавший» маршрут, привлекли близлежащих перевозчиков.«Организовали движение двух автобусов маршрута №40 с заездом в микрорайон Медведчиково. С 7 до 19 часов ежечасно с каждой конечной едет по одному автобусу с заездом туда. Данный график движения согласован с жителями микрорайона. В микрорайоне Стеклозавод сейчас работает маршрут №56с, а также маршрут №80», - напоминают горожанам.Насколько велик шанс найти среди перевозчиков того, кто не испугается и рискнет взять в работу маршрут, где потерпел неудачу коллега-предприниматель?«Шансов, конечно, не очень много, но все же надеемся, что новый перевозчик будет», - говорят в комитете по транспорту.Маршрут № 92 не был единственным из обслуживаемых ООО «Перевозчик». Оно также работает на маршрутах № 33 и 46. Так что фирму нельзя назвать маленькой, но, видимо, предприниматель не смог за счет работы на одних маршрутах покрыть убытки от «провалившегося» маршрута.«Сейчас идет общий отток транспорта. Поэтому у всех автобусов не хватает», - оценили картину по перевозкам в профильном комитете.Чиновники выразили надежду, что события, имевшие место на 92-м маршруте, будут первым и последним таким фактом в сфере пассажироперевозок. «В условиях распространения коронавирусной инфекции никто ни от чего не застрахован, скажем так. Но всех радует, что большинство маршрутов выдержало сложный период наиболее жестких ограничений», - говорят в муниципалитете.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»