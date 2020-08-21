В Улан-Удэ с 24 августа возобновляется работа маршрута № 42

Перевозками на нем займутся водители «Дархан-Авто», стоявшие на площади Советов



Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ и НП ТК «Дархан-Авто», ранее работавшим на маршруте № 97 (97 «Квартал»), заключили муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 42 «мкрн Стеклозавод - улица Конечная».



Перевозчику выданы карты маршрута, паспорт маршрута, расписание движения транспортных средств, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Работа подвижного состава по маршруту № 42 будет осуществляться с 6:30 до 22:00-23:00, интервал движения автобусов до 10 минут.







При этом, водители «Дархан-Авто» не исключали возможности продолжить борьбу за 97-й, но не на площади, а в судах. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал от городского транспортного комитета взять по жесткий контроль работу нового перевозчика на маршруте №97. Если он будет допускать сбои, то администрация готова применить к нему самые жесткие санкции, которые могут вылиться в объявление нового конкурса.



Фото: ulan-ude-info.ru Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ и НП ТК «Дархан-Авто», ранее работавшим на маршруте № 97 (97 «Квартал»), заключили муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 42 «мкрн Стеклозавод - улица Конечная».Перевозчику выданы карты маршрута, паспорт маршрута, расписание движения транспортных средств, сообщили в администрации Улан-Удэ.Работа подвижного состава по маршруту № 42 будет осуществляться с 6:30 до 22:00-23:00, интервал движения автобусов до 10 минут. Как сообщал «Номер один» , вариант перехода на 42-й маршрут был предложен водителям «Дархан-Авто» в качестве компромиссного выхода и затянувшегося конфликта вокруг 97-го маршрута. Нежелание водителей «Дархан-Авто» разбивать сложившуюся бригаду и идти на любые свободные места по разным маршрутам было одним из камней преткновения в конфликте, из-за которого водители 97-го и несколько дней подряд выставляли свои машины на площади Советов, защищая таким образом право на работу. Кроме того, им обещано рассмотреть возможность работы на маршруте №92, судьба которого решится в ближайшее время.При этом, водители «Дархан-Авто» не исключали возможности продолжить борьбу за 97-й, но не на площади, а в судах. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал от городского транспортного комитета взять по жесткий контроль работу нового перевозчика на маршруте №97. Если он будет допускать сбои, то администрация готова применить к нему самые жесткие санкции, которые могут вылиться в объявление нового конкурса.Фото: ulan-ude-info.ru