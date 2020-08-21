Осужденная за убийство бизнесмена жительница Бурятии боится потерять детей

В колонии женщина пишет книгу о себе и судьбах других женщин-заключенных





Старшей дочери было всего три года, а младшей едва исполнилось четыре месяца, когда их мать Наталью посадили в колонию. Осужденная не ожидала, что приговор первой инстанции, обжалованный потерпевшей стороной, изменится и вместо отсрочки наказания ее закуют в наручники прямо в зале суда. Из шести лет, что судья назначил ей за убийство мужа, Наталья уже отсидела два. Все это время ей не дает покоя тревога о судьбе своих дочерей, сейчас находящихся под опекой у двоюродного брата. Матери кажется, что опекуны хотят отобрать у нее девочек, чтобы навсегда разорвать и без того тонкую ниточку, связывающую мать и детей.