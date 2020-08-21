В Бурятии установили QR-стенды на туристических маршрутах

С помощью QR-кода можно посмотреть промо-ролики, рассказывающие о памятниках культуры и природы



Общественная организация «Новая Энергия» открыла три первых необычных информационных стенда у валуна “Черепаха”, на территории Посольского Спасо-Преображенского монастыря и у Бабушкинского маяка. Стенды изготовлены из экологически чистых материалов и содержат информацию о памятниках культуры и природы.









О причинах, побудивших установить стенды, рассказал лидер общественников Чингис Болотов: «Вот мы от людей требуем и требуем, чтобы они вели себя бережно по отношению к природе. А здесь и вроде намекаем, как надо вести себя, но одновременно и помогаем получить информацию о памятнике».



Общественники уже давно вынашивали такую идею: сделать что-то полезное для наших граждан и гостей. В итоге стенды органично дополняют природные и рукотворные объекты. Кроме того, стенд содержит QR-код с помощью которого можно посмотреть видеоролик, рассказывающий о месте, а также правила экологичного и осознанного поведения на природе.



- Я верю в то, что человек, прочитавший нашу информацию, все же станет хоть чуточку более ответственным. Даже если таких наберется хотя бы 10% от всех посетителей, то наша задача будет выполненной. Хочу поблагодарить наших волонтеров, фонд "Эра", а также компанию Coca-Cola. Они откликнулись, поддержали инициативу и помогли претворить её в реальность, – комментирует Чингис Болотов.





Общественники приглашают на сайт



Общественная организация «Новая Энергия» открыла три первых необычных информационных стенда у валуна “Черепаха”, на территории Посольского Спасо-Преображенского монастыря и у Бабушкинского маяка. Стенды изготовлены из экологически чистых материалов и содержат информацию о памятниках культуры и природы.О причинах, побудивших установить стенды, рассказал лидер общественников Чингис Болотов: «Вот мы от людей требуем и требуем, чтобы они вели себя бережно по отношению к природе. А здесь и вроде намекаем, как надо вести себя, но одновременно и помогаем получить информацию о памятнике».Общественники уже давно вынашивали такую идею: сделать что-то полезное для наших граждан и гостей. В итоге стенды органично дополняют природные и рукотворные объекты. Кроме того, стенд содержит QR-код с помощью которого можно посмотреть видеоролик, рассказывающий о месте, а также правила экологичного и осознанного поведения на природе.- Я верю в то, что человек, прочитавший нашу информацию, все же станет хоть чуточку более ответственным. Даже если таких наберется хотя бы 10% от всех посетителей, то наша задача будет выполненной. Хочу поблагодарить наших волонтеров, фонд "Эра", а также компанию Coca-Cola. Они откликнулись, поддержали инициативу и помогли претворить её в реальность, – комментирует Чингис Болотов.Общественники приглашают на сайт зачистыйбайкал.рф, где опубликована информация о сделанной работе и о будущих проектах. Кроме того, они не думают останавливаться на достигнутом. В планах установка и других стендов, которых будет немало, ведь Бурятии есть что показать и на что посмотреть.