Чуть более трети россиян хотят привязать свою зарплату к курсам валют

Лишь каждый четвертый житель страны следит за новостями с валютной биржи



Не более 37% трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы их заработная плата была привязана к курсу доллара или евро. Еще 39% против подобной идеи. Россиян, чья зарплата уже привязана к валюте, всего 1%, сообщает результаты своего опроса



Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин гораздо больше, чем среди женщин: 46 и 26% соответственно. Молодежь до 24 лет (44%) и россияне старше 45 лет (45%) восприняли идею с большим энтузиазмом, чем представители средней возрастной группы (32-33%). Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о желании привязать свой доход к курсу валют: Это 27% среди граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей и 47% среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей.



В марте 2020 года на фоне высокой волатильности валют в период коронакризиса россияне прогнозировали доллару рост до 88 рублей к 1 апреля. Прогноз не оправдался, официальный курс составляет сейчас 73,77 рубля. Сегодня же россияне предсказывают американской валюте рост до 77 рублей к 1 сентября.



Впрочем, интерес к динамике курса доллара сегодня очень низкий: лишь каждый четвертый следит за новостями с валютной биржи. При этом мужчины интересуются курсом американской валюты значительно чаще женщин: 31 и 19% соответственно. Внимание к новостям с валютной биржи растет с увеличением уровня дохода: 23% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 27% среди граждан с доходом от 80 тыс. руб.



Фото: pixabay.com Не более 37% трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы их заработная плата была привязана к курсу доллара или евро. Еще 39% против подобной идеи. Россиян, чья зарплата уже привязана к валюте, всего 1%, сообщает результаты своего опроса SuperJob Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин гораздо больше, чем среди женщин: 46 и 26% соответственно. Молодежь до 24 лет (44%) и россияне старше 45 лет (45%) восприняли идею с большим энтузиазмом, чем представители средней возрастной группы (32-33%). Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о желании привязать свой доход к курсу валют: Это 27% среди граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей и 47% среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей.В марте 2020 года на фоне высокой волатильности валют в период коронакризиса россияне прогнозировали доллару рост до 88 рублей к 1 апреля. Прогноз не оправдался, официальный курс составляет сейчас 73,77 рубля. Сегодня же россияне предсказывают американской валюте рост до 77 рублей к 1 сентября.Впрочем, интерес к динамике курса доллара сегодня очень низкий: лишь каждый четвертый следит за новостями с валютной биржи. При этом мужчины интересуются курсом американской валюты значительно чаще женщин: 31 и 19% соответственно. Внимание к новостям с валютной биржи растет с увеличением уровня дохода: 23% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 27% среди граждан с доходом от 80 тыс. руб.Фото: pixabay.com