В Бурятии в высокогорном районе запущена новая дизельэлектростанция

Жители Окинского района в Восточных Саянах отныне обеспечены бесперебойным электроснабжением



Глава Бурятии Алексей Цыденов в режиме видеоконференцсвязи принял сегодня участие в запуске на подстанции «Орлик» в Окинском районе новой дизельной электростанции мощностью 2 МВт. Она позволяет в случае нарушения электроснабжения запитать 6 тысяч жителей района и имеет резерв на увеличение населения в будущем, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Район давно этого ждал. Все мы знаем о проблемах, с которыми район сталкивается – из-за изношенности сетей постоянно происходят отключения. Жители района регулярно сидели без электроэнергии. Сегодня у нас официально открывается новая дизельная электростанция. Я бы хотел поблагодарить МРСК Сибири, «Бурятэнерго» за то, что те договоренности, которых мы совместно достигли, дали такой результат – дизельная электростанция построена. Я прошу обеспечить бесперебойную работу электростанции. Чтобы люди не чувствовали разницу – сетевое это снабжение, или местная генерация», - отметил Алексей Цыденов.



Ранее в райцентре Орлик работала ДЭС на 0,5 МВт, рассчитанная на 3,2 тысячи человек. В случае повреждения на одной из высоковольтных линий под отключение попадали 4360 человек, одна больница, шесть школ, шесть детсадов, семь котельных с суммарным потреблением 1,4 МВт. Старая ДЭС 0,5 МВт не была способна нести такую нагрузку. Подключенными оставались социально-значимые объекты .



Поэтому в 2018 году правительство Бурятии и «Бурятэнерго» (филиал ПАО «Россети Сибирь») достигли договоренности установить боле мощную дизельную электрическую станцию. Два года длились разработка проектно-сметной документации, закупочные процедуры и строительство. Инвестиции филиала «Россети Сибирь» по Бурятии на реализацию объекта составили почти 62 миллиона рублей.



Новая ДЭС – автоматическая. В случае отключения электричества, ее не нужно включать вручную. Это позволит сократить время отключения потребителей.



Окинский район Бурятии официально является национальным сойотским. Сойоты сохраняют традиционные формы хозяйствования (яководство, оленеводство, охота). А также - бытовые обряды и шаманские верования, несмотря на сильное влияние буддизма. В последние годы основой экономики района является добыча золота на одном из крупнейших в Бурятии Зун-Холбинском руднике («Бурятзолото», Nordgold).



Сойоты – коренной малочисленный народ России. Ранее они занимали достаточно большие территории в центральном плоскогорье Восточных Саян. Сейчас его представители компактно проживают в основном на территории Окинского района Бурятии, на территории Сорокской, Орликской, Саянской и Бурэнгольской сельских поселений, также имеется локальная группа сойотов в западной части Тункинского района Бурятии. По происхождению, языку и культуре им очень близки тофалары Иркутской области, тувинцы Тоджинскогоко жууна Тувы и туха (цаатаны) Хубсугульского аймака Монголии. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в России насчитывалось 3608 сойотов, из них в Бурятии – 3579, в Иркутской области – 11 человек, в Забайкальском крае – 8 человек.



Фото: egov-buryatia.ru

