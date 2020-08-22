Депутаты Горсовета проверили знания заводчан

On-line викторина в честь Дня российского Флага прошла на Улан-Удэнском приборостроительном объединении.

Накануне Дня российского флага, 21 августа, на заводе состоялся флэш-моб – во всех цехах были размещены триколоры, а также состоялась увлекательная on-line викторина на знание истории России и Бурятии, Конституции, главных государственных праздников. Викторина прошла при содействии БРО «Единая Россия» и депутатов Улан-Удэнского Городского Совета Чимита Бальжинимаева и Саяна Бальжирова.

- Всех заводчан объединили в Viber-канал «Игра День Флага». 21 августа в 15.30 началась игра. Мы задавали тематические вопросы, а работники отвечали. Баллы засчитывались тем, кто давал самый быстрый верный и наиболее полный ответ, - рассказал депутат УланУдэнского Городского Совета депутатов Саян Бальжиров.





По итогам мероприятия все участники викторины получили памятные подарки и призы. А лучшие из лучших - подарочные наборы.