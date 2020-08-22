За сутки в Бурятии прибавилось 56 заболевших COVID-19

В отделении реанимации находятся 5 тяжелых пациентов



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 22.08.2020 зарегистрировано 4860 (+56 случаев за сутки) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 2734.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4177 человек, умерло 48 человек. Проходят лечение в стационарах республики 332 больных. На амбулаторном лечении находятся 303 пациента.



Из 56 новых случаев COVID-19: 20 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 1186 человек, все обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 961 тыс. кв.м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 22 августа, в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 332 пациента, из них 30 детей. Состояние детей удовлетворительное.



В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 792 койки, занято – 345, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 332, свободно 447 коек. Занятость коечного фонда составляет 43,6%.



На 08:00 ч. 21.08.2020 проходят амбулаторное лечение 303 пациента с COVID-19, легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 4177 (+36) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 48 (+1) человек.



В стационаре по ул. Пирогова, в отделении реанимации умерла пациентка 83 лет от новой коронавирусной инфекции тяжелой формы с двусторонней пневмонией, с гипертонической болезнью, с объемным образованием мезогастрия.



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых пациентов, в т.ч. старше 65 лет – 4 чел., на ИВЛ 1 пациент 80 лет. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 11 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – 5, на ИВЛ – 7 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – 3 чел.



В обсерваторе на 08:00 ч. 22.08.2020 г. находится 13 человек.



В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организациях (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр», ООО «Диагрупп» за сутки проведено исследований от 2151 человек, с нарастающим итогом – 277 402 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 168 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 44 209 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.



