Глава Бурятии обратился к жителям республики со срочным обращением

Алексей Цыденов обеспокоен всплеском заражений коронавирусом



Сегодня на своей странице в Фейсбук глава республики обратился к жителям республики с призывом не расслабляться и по возможности соблюдать все правила профилактики для предотвращения распространения COVID-19.



«Уважаемые земляки! Сегодня на утро выявлено 56 больных коронавирусом и 22 носителя. Носители это люди, у которых вирус анализами подтвержден, но пока проявления болезни в виде ОРВИ, пневмонии и или еще как-либо нет. Риск заражения от носителя минимальный. Но при этом они так же изолируются на дому и лечатся. Повторюсь - за сутки 56 больных и 22 носителя. Это рост заболеваемости почти в два раза!



И это все в преддверии 1 сентября - начала учебного года! У нас в планах было открыть учебу для школьников и студентов в очном формате, а также открыть работу детских садов. Но если такая динамика прироста больных сохранится, то 1 сентября может и не состояться.



Еще раз обращаю внимание на необходимость соблюдения всех санитарных требований. В магазинах, общественных местах, в транспорте ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКАМИ! НЕ ПРОВОДИТЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ! Использовать перчатки и дезинфицировать руки.



Обращаюсь к владельцам и руководителям общепита, торговли, организаций общественного транспорта. Вы все знаете предъявляемые к вам требования и установленные правила. Соблюдайте их! Не подводите жителей республики. Только ответственное поведение каждого может обеспечить улучшение ситуации с коронавирусом!», - заявил глава Бурятии.





