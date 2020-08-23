В Бурятии за сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса

Выздоровели 26 пациентов



В Бурятии на утро воскресенья зарегистрировано 4906 (+46) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 2762. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4203 (+26) человека, умерло 48 человек. Проходят лечение в стационарах республики 332 больных. На амбулаторном лечении находятся 323 пациента.



Из 46 новых случаев COVID-19: 28 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 803 койки, занято – 351, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 332, свободно 452 койки. Занятость коечного фонда составляет 43,7%.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40 . По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.





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