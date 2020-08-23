В помощь автотуристам

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

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Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.В последнее время большую популярность получили автомобильные багажники, различные крепления для велосипедов и боксы, устанавливаемые на крыше автомобилей. Согласно действующим положениям Технического регламента Таможенного союза, если такие багажники сертифицированы и конструкция автомобиля предполагает их использование, то никаких согласований с ГИБДД не требуется!Если в автомобиле отсутствуют штатные места для крепления багажника, то самостоятельная установка таких багажников будет расценена как внесение изменений в конструкцию автомобиля. Это грозит штрафом с обязательным устранением изменений.Фото: Саяна Будаева, "Номер один"