Прокурор Бурятии послушал жалобы иволгинцев

Большинство обращений касались защиты жилищных прав и ЖКХ





И.о. прокурора Бурятии Алексей Шевченко провел выездной прием жителей Иволгинского района. Как сообщили в республиканской прокуратуре, большинство обращений касались вопросов защиты жилищных прав граждан, соблюдения их прав в сферах занятости населения и жилищно-коммунального хозяйства.



Так, заявители, состоящие на учете в Центре занятости населения Иволгинского района, выразили несогласие с размером и прекращением выплат пособий по безработице.По вопросу защиты жилищных прав в судебном порядке на прием обратились граждане из числа детей-сирот. Они подняли проблему предоставления им жилых помещений взамен непригодных.В сфере жилищно-коммунального хозяйства заявители указали на ненадлежащее оказание услуг по электроснабжению, жаловались на работу управляющей компании.Жительница села Поселье сообщила о бездействии полицейских при рассмотрении заявления об угоне ее автомобиля.Всего поступило 10 обращений. И.о. прокурора республики дал поручения об организации проверок.Фото: «Номер один»