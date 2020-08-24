В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло почти 5000

Число летальных случаев достигло 49



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4954. Это на 48 случаев больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ - 2793 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4215 человек, умерли 49 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В отделении реанимации стационара по ул. Пирогова умерла пациентка 74 лет от новой коронавирусной инфекции тяжелой формы с двусторонней пневмонией, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, онкологическим заболеванием слепой кишки с абсцессом передней брюшной стенки, находилась в реанимации в течении 19 дней, в том числе на аппарате ИВЛ – 4 дня.



Из 48 новых случаев COVID-19: 18 челолвек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1333 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 371 пациент. Из них 31 ребенок. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 319 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пятеро, на ИВЛ - один пациент 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся десять человек, старше 65 лет –шесть, на ИВЛ двое больных, старше 65 - один.



В одном обсерваторе находится 14 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1646 человек, с нарастающим итогом – от 280 775 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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