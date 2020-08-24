В Бурятии ожидается обычное начало учебного года 1 сентября

Минздрав и Роспотребнадзор принимают меры по локализации роста заражений коронавирусом в республике



Учебный год в школах Бурятии, все-таки, должен начаться 1 сентября и в очном режиме. Об этом заявила сегодня заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.



«Мы надеемся на это, несмотря на некоторый рост заболеваемости коронавирусом в республике последние дни», - отметила она.



По ее словам, открытие школ и детсадов, конечно, создает дополнительные риски распространения коронавируса. Вместе с тем, общая заболеваемость среди детей не превышает 7-8 процентов от общих показателей. А ужесточение санитарных норм для образовательных и социальных учреждений должно помочь избежать рисков роста случаев COVID-19 именно в них.



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