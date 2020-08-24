В Улан-Удэ дети пойдут в школы «козьими» тропами

В столице Бурятии активисты ОНФ бьют тревогу об опасности



В Улан-Удэ накануне нового учебного года активисты ОНФ провели всероссийскую акцию «Дорога в школу». Общественники обследовали участки дорог около школ №№ 29, 63, 40, 37, 65, 14, 4, 46, 2, 60 (социальной адаптации детей-инвалидов), лингвистической гимназии №3, а также школ в поселке Аэропорт, поселке Тапхар (Иволгинского района) и в поселке Турунтаево (Прибайкальского района). Почти на всех обследуемых участках найдены недочеты, серьезные нарушения зафиксированы возле двух школ, сообщает республиканский исполком ОНФ.



Так, вблизи средней общеобразовательной школы в поселке Тапхар активисты ОНФ зафиксировали отсутствие освещения и практически стертую разметку. Асфальт на подъезде к школе отсутствует большими кусками, все дорожное полотно в рытвинах и ухабах, через дорогу от школы расположена остановка общественного транспорта, которой требуется реконструкция. Наземного пешеходного перехода нет. Дорожные знаки установлены, но светоотражающая поверхность пришла в негодность настолько, что уже не может выполнять свои функции. Кроме этого выявлено неудовлетворительное состояние обочин, нет переходно-скоростных полос, тротуаров, обочина занижена по отношению к проезжей части, нет пешеходных ограждений. Передвижение детей к школе в таких условиях опасно, заключили активисты ОНФ.



В Улан-Удэ в списке худших дорог к школе оказался участок в 113-м квартале. Средняя школа №63 не может похвастаться идеальным дорожным полотном, асфальт искрошился, местами отсутствует вовсе. Сейчас идет ремонт главной дороги в «сотые» кварталы и подъезда к школе вообще нет никакого. А на выходе за учебным учреждением находится большой пустырь с обрывом и гаражами, недалеко расположены нежилые заброшенные помещения. Именно через этот опасный неосвещенный участок каждый день проходят дети из окрестных домов. Кроме этого отсутствуют дорожные знаки, состояние обочин неудовлетворительное и нет тротуаров, не установлены знаки, предупреждающие о дорожных работах, наблюдается общее состояние не ухоженности, концентрации развлекательных заведений.



Все выявленные замечания будут направлены в администрацию города и муниципальных поселений для исправления нарушений. Больше всего тревоги вызывают участки дорог около тапхарской школы и школы №63 в Улан-Удэ. За устранением недочетов у данных школ мы будем следить пристально, отмечает эксперт проекта ОНФ «Дорожная инспекция» Вадим Захаров.



Активисты ОНФ будут контролировать устранение всех нарушений в организации безопасности улично-дорожной сети рядом с учебными заведениями региона. Общественники планируют предложить властям разработать адресную программу приведения дорог вблизи образовательных учреждений в соответствие с национальными требованиями.



ОНФ с 2015 года проводит работу по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи школ и контролируют исполнение поручения президента России о принятии мер, направленных на реализацию национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусматривающих первоочередное их оснащение вблизи школ.



Фото: ОНФ

